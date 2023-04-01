وزير الصحة: عمومية «فاكسيرا» توافق على التشكيل الجديد لمجلس الإدارة (صور)

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة، الذى عقد صباح اليوم السبت، فى إطار الحرص على ضخ دماء جديدة من الكوادر البشرية من شأنها تطوير العمل واستكمال جهود النهوض بالشركة.

وأعرب وزير الصحة والسكان، وأعضاء الجمعية العمومية عن خالص الشكر والتقدير لمجلس إدارة "فاكسيرا" السابق وجميع العاملين بالشركة، وللدكتورة هبة والى الرئيس التنفيذى السابق للشركة، لما بذلوه من جهد وعمل، ولدورهم البارز فى تطوير الآداء بالشركة القابضة والشركات التابعة لها.

التشكيل الجديد لمجلس إدارة فاكسيرا

وجاء التشكيل الجديد لمجلس إدارة الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا على النحو التالى:

ـ التجديد للدكتور حسين محمد أحمد عيسى، رئيس مجلس إدارة، وهو الرئيس الحالى لمجلس إدارة الشركة، حاصل على دكتوراة فى المحاسبة جامعة سان دييجو – كالفورنيا، وماجستير فى المحاسبة كلية التجارة جامعة عين شمس، وبكالوريوس التجارة شعبة محاسبة جامعة عين شمس، وله العديد من الخبرات العملية والوظائف فى مجال الاقتصاد والمحاسبة.

ـ الدكتور شريف شوقى الفيل، عضوًا بمجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، ويمتلك شريف العديد من الخبرات العملية والوظائف، حيث عمل رئيسًا لمجلس إدارة وعضوًا منتدبًا لعدد من كبريات شركات الأدوية والمستحضرات الحيوية، وحاصل على شهادة عضو مجلس الإدارة المعتمد من المركز المصرى للمديرين، وماجستير إدارة الأعمال من الأكاديمية العربية للعلوم المصرفية، وبكالوريوس الصيدلة والعلوم الصيدلية من كلية الصيدلة جامعة الإسكندرية.

ـ الدكتور محمد جلال محمد غراب، عضو مجلس إدارة، أستاذ الصيدلانيات بكلية الصيدلة جامعة عين شمس.

ـ الدكتور محمد مبروك أبو الوفا، عضو مجلس إدارة، وعميد كلية الصيدلة بجامعة الملك سلمان.

ـ الأستاذ الدكتور ناجى عبد المؤمن حسن، عضو مجلس إدارة، وعميد كلية حقوق جامعة عين شمس سابقًا.

ـ الدكتور هشام محيى حسن بدر، عضو مجلس إدارة، نائب رئيس مدينة الدواء المصرية للقطاع التجارى وتنمية الأعمال.

ـ الدكتور على فهمى محمد السيد، عضو مجلس إدارة، رئيس المركز الدولى للتدريب والبحوث المتقدمة، ورئيس قطاع التطوير بالشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات سابقًا.

ـ الدكتور عاطف العوام، عضو مجلس إدارة، أستاذ المحاسبة والمراجعة وعميد كلية التجارة جامعة عين شمس سابقا، ومن ذوى الخبرة فى مجال محاسبة الشركات

- الدكتور عبدالناصر سنجاب، عضو مجلس إدارة، وعميد كلية الصيدلة جامعة عين شمس سابقًا، ورئيس مجلس إدارة مركز أبحاث اكتشاف الدواء وتطويره، ومن ذوى الخبرة فى مجال الدواء واخُتير ضمن قائمة أفضل 2% من علماء العالم لعامين متتاليين.

- ممثل عن وزارة المالية، وممثل عن الاتحاد النقابى العمالى.