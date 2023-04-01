السيسى: لن نسمح لأحد برفع السلاح ضد الدولة وسنعبر الأزمة الاقتصادية بأمان

جدة - نرمين السيد - وأضاف "السيسى"، على هامش إفطاره مع جنود القوات المسلحة وشيوخ سيناء، نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك جهدا ضخما لتنمية سيناء، وسيتم مواصلة العمل على تحقيق تنمية حقيقية فيها، مشددا على ضرورة تلاحم الشعب مع أجهزة الدولة لاستكمال مسار التنمية.

وقال إن التضحيات التى قدمتها مصر حققت أهدافها، كما أن الدولة لن تنسى الشهداء الذين أناروا طريق التنمية، مؤكدا تقديره لمكانة شيوخ القبائل.

وذكر "السيسى" أن العالم يمر بأزمة اقتصادية كبيرة، إلا أن مصر ستعبر هذه الأزمة بأمان، كما تمكنت من القضاء على الإرهاب، مشيرا إلى أنه سيتم إقامة احتفال وتكريم يليق بما تحقق من جهد فى سيناء.

كان الرئيس قد تفقد، اليوم السبت، الارتكازات الأمنية بشرق القناة، والتقى قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب ومقاتلى الجيشين الثانى والثالث الميدانيين، وذلك خلال احتفالات مصر بالذكرى الـ50 لانتصارات حرب العاشر من رمضان.