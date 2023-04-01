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الرئيس السيسي: قاتلنا الأشرار 10 سنوات حتى عادت سيناء كاملة

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احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 1 أبريل 2023 08:24 مساءً - الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: قاتلنا الأشرار 10 سنوات حتى عادت سيناء كاملة

 

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن كل مشكلة لها حل ومستعدين بذل مجهود أكبر بشكل مدروس ونضحى من أجل الحلول بتاعتنا .

 

وأضاف الرئيس السيسى، خلال حفل الإفطار مع الجنود ومشايخ سيناء:"الأمور الحمد لله رغم كل الظروف الصعبة وكنا نتمنى أن تنتهى الأزمة الروسية قريبا".

 

وتابع الرئيس السيسى:" قاتلنا الأشرار 10 سنوات حتى عادت سيناء كاملة، وسعيد بلقائكم وسعيد بمجموعة الأبطال الذين تم تكريمهم، والاحتفال الخاص بإنهاء الإرهاب في سيناء سيكون له شكل أخر يليق بالحدث".

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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