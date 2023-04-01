السيسى: الأزمة الروسية الأوكرانية قد تمتد لوقت أكبر ونعمل على تجاوزها

جدة - نرمين السيد - وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال إلقاء كلمته أمام مقاتلى القوات المسلحة فى مأدبة الإفطار، أنَّ الدولة المصرية تحرص كل الحرص على تجاوز نتائج وعقبات الحرب الروسية الأوكرانية التى وصل تأثيرها إلى جميع دول العالم، وأشار إلى أن الدولة المصرية حرصت على تطوير وتنمية سيناء وتطهيرها من الإرهاب على مدار السنوات القليلة الماضية.

توجه الرئيس السيسى إلى مركز العمليات الدائم لقيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب لمتابعة الحالة الأمنية، واستمع إلى شرح مفصل تضمن عرض الخطط والقرارات المنفذة لتحقيق المناخ الآمن بعد عودة الحياة إلى طبيعتها بالتزامن مع عملية التنمية المتكاملة التى تقوم بها الدولة المصرية لشتى مناحى الحياة بسيناء.