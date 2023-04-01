جدة - نرمين السيد - وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال إلقاء كلمته أمام مقاتلى القوات المسلحة فى مأدبة الإفطار، أنَّ الدولة المصرية تحرص كل الحرص على تجاوز نتائج وعقبات الحرب الروسية الأوكرانية التى وصل تأثيرها إلى جميع دول العالم، وأشار إلى أن الدولة المصرية حرصت على تطوير وتنمية سيناء وتطهيرها من الإرهاب على مدار السنوات القليلة الماضية.
توجه الرئيس السيسى إلى مركز العمليات الدائم لقيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب لمتابعة الحالة الأمنية، واستمع إلى شرح مفصل تضمن عرض الخطط والقرارات المنفذة لتحقيق المناخ الآمن بعد عودة الحياة إلى طبيعتها بالتزامن مع عملية التنمية المتكاملة التى تقوم بها الدولة المصرية لشتى مناحى الحياة بسيناء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السيسى: الأزمة الروسية الأوكرانية قد تمتد لوقت أكبر ونعمل على تجاوزها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.