الرئيس السيسى للجنود: ابنوا أجسامكم وعقولكم طوال فترة خدمتكم العسكرية

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، لعدد من الجنود، وذلك أثناء تفقده الارتكازات الأمنية بشرق قناة السويس: "كل سنة وأنتوا طيبين وخلى بالكم من نفسكم واوعوا تضيعوا وقت غير التمرين وتبنى جسمك وتبنى عقلك وتفهم وتتدرب كويس طوال ما أنت موجود هنا عشان لما تخرج من هنا تكون حققت استفادة".





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