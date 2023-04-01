جدة - نرمين السيد - وطلب الرئيس السيسى، الجنود ومشايخ سيناء، بالوقوف دقيقة إكراما واعتزازا بأرواح شهدائنا الذين سقطوا فى سيناء من أجل أمن وأمان مصر وسيناء، وأكد الرئيس السيسى أن الدولة لن تنسى شهداءها الذين أناروا بدمائهم طريق التنمية والبناء. وأعرب الرئيس عبدالفتاح السيسى، عن سعادته لوجوده وسط أبنائه من مقاتلى القوات المسلحة المصرية شرق قناة السويس على أرض سيناء الغالية، وفخره بكفاءتهم واستعدادهم القتالى العالى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السيسى يطالب بالوقوف دقيقة إكراما واعتزازا بأرواح للشهداء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.