الرئيس السيسى: لن يسمح لأحد برفع السلاح ضد الدولة المصرية

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنَّ الثمن الذى تم دفعه ثمن كبير جدا، وأى حد هيرفع السلاح خارج سلطان الدولة ستتم مجابهته بمنتهى القوة، حبيت أقول الكلمة دى، ولن يسمح لأحد أن يرفع السلاح، ولن يسمح بالسلاح إلا فى يد الدولة.





وأضاف "السيسى" خلال مشاركته حفل إفطار تفقده الارتكازات الأمنية بنطاق قوات شرق قناة السويس، أنَّ التضحيات التى قدمتها مصر حققت أهدافها، مؤكدًا أن مصر ستعبر الأزمة الاقتصادية كما تمكنت من الانتصار على الإرهاب. أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسى عن سعادته لوجوده وسط أبنائه من مقاتلى القوات المسلحة المصرية شرق قناة السويس على أرض سيناء الغالية، وفخره بكفاءتهم واستعدادهم القتالى العالى. رافقه فى الجولة الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزيرالدفاع والإنتاج الحربى والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بتفقد الارتكازات الأمنية بنطاق قوات شرق قناة السويس، لمكافحة الإرهاب وذلك للاطمئنان على الحالة المعنوية والأحوال المعيشية والإدراية للمقاتلين أثناء تنفيذهم مهامهم، وأثنى الرئيس السيسى على الاستعداد والجاهزية القتالية لعناصر القوات المسلحة، معربا عن تقديره لجهودهم وتضحياتهم للحفاظ على أمن الوطن وسلامة أراضيه.

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