السيسى: كنا بنقول امتى الإرهاب يخلص وخلص بيكم.. أزمة الدولار هتبقى تاريخ

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال لقائه مع عدد من الجنود، وذلك أثناء تفقده الارتكازات الأمنية بشرق قناة السويس، إنه بعد تخرجه من الكلية الحربية انتقل إلى منطقة القناة، مشيرًا إلى أنها كانت أفضل أيام عاشها.





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