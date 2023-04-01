السيسى: مصر ستعبر الأزمة الاقتصادية كما استطاعت القضاء على الإرهاب

جدة - نرمين السيد - وأضاف "السيسى" خلال كلمته عقب مشاركته إفطار مقاتلى القوات المسلحة، وتفقده الارتكازات الأمنية بنطاق قوات شرق قناة السويس، أنَّ هناك جهد ضخم اكتمل إنجازه خلال السنوات الماضية لتنمية سيناء. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى تفقد، اليوم السبت، الارتكازات الأمنية بشرق القناة، كما التقى مقاتلى قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب ومقاتلى الجيشين الثاني والثالث الميدانيين.

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