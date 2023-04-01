الرئيس السيسي يتفقد الارتكازات الأمنية بشرق القناة ويلتقي مقاتلي قوات شرق

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 1 أبريل 2023 07:27 مساءً -

تزامنا مع ذكرى انتصارات العاشر من رمضان، قام الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، يرافقه الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزيرالدفاع والإنتاج الحربى والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بتفقد الارتكازات الأمنية بنطاق قوات شرق قناة السويس، لمكافحة الإرهاب وذلك للاطمئنان على الحالة المعنوية والأحوال المعيشية والإدراية للمقاتلين أثناء تنفيذهم مهامهم، وأثنى الرئيس السيسى على الاستعداد والجاهزية القتالية لعناصر القوات المسلحة، معربا عن تقديره لجهودهم وتضحياتهم للحفاظ على أمن الوطن وسلامة أراضيه.

أعقب ذلك توجه الرئيسش السيسي إلى مركز العمليات الدائم لقيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب لمتابعة الحالة الأمنية، واستمع إلى شرح مفصل تضمن عرض الخطط والقرارات المنفذة لتحقيق المناخ الآمن بعد عودة الحياة إلى طبيعتها بالتزامن مع عملية التنمية المتكاملة التي تقوم بها الدولة المصرية لشتى مناحي الحياة في سيناء.

كما التقى االرئيس السيسي القادة والضباط وضباط الصف والجنود من مقاتلي قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب والجيشين الثاني والثالث الميدانيين، وأشاد خلال اللقاء بالجهود المبذلوة للحفاظ على الأمن والاستقرار بتلك الرقعهة الغالية من أرض الوطن.

ووجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التحية لشهداء الوطن الأبرار الذين ضحوا بأنفسهم دفاعا عن تراب الوطن مؤكدا أن الدولة لن تنسى شهدائها الذين أناروا بدمائهم طريق التنمية والبناء، مشيرا إلى تقدير الشعب المصري العظيم لما حققه مقاتلوا القوات المسلحة ورجال الشرطة البواسل من بطولات للقضاء على الإرهاب وتطهير أراضي سيناء وعودة الحياة إلى طبيعتها لينعم أبنائها بالحياة الكريمة.

كمت قدم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التحية والشكر لأهالي سيناء الذين سطروا أعظم ملاحم البطولة والفداء جنبا إلى جنب مع قواتهم المسلحة مما كان له بالغ الأثر في توفير المناخ الآمن بما يمكن الدولة المصرية من تنفيذ المشروعات التنموية العملاقة بمختلف المجالات على أرض سيناء الحبيبة، كما شارك الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المقاتلين تناول الإفطار.