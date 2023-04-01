حسام موافي يحذر: مريض السكر من هذا النوع عرضة للوفاة إذا صام

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 1 أبريل 2023 07:26 مساءً - وجه الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بطب قصر العيني، مجموعة من النصائح لمريض السكر في شهر رمضان .

وقال حسام موافي في برنامجه " ربي زدني علما" المذاع على قناة " صدى البلد"، :" مرض السكر له نوعان وهما مختلفان تماما في المضاعفات وطريقة العلاج وأسلوب حياة المريض".

وأضاف حسام موافي:" مريض السكر من النوع الأول المعتمد على الانسولين ممنوع يصوم في رمضان ولا جدال في ذلك لأن المريض قد يصاب بنقص السكر الذي قد يؤدي للوفاة ".

وتابع حسام موافي:" نقص السكر خطير جدا لأن أكثر الأعضاء استهلاكا للسكر هو المخ وفي حال عدم توافر نسبة السكر المناسبة يحدث خلل في وظائف المخ ".