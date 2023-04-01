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حسام موافي يحذر: مريض السكر من هذا النوع عرضة للوفاة إذا صام

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حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 1 أبريل 2023 07:26 مساءً - وجه الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بطب قصر العيني، مجموعة من النصائح لمريض السكر في شهر رمضان .

وقال حسام موافي في برنامجه " ربي زدني علما" المذاع على قناة " صدى البلد"، :" مرض السكر له نوعان وهما مختلفان تماما في المضاعفات وطريقة العلاج وأسلوب حياة المريض".

وأضاف حسام موافي:" مريض السكر من النوع الأول المعتمد على الانسولين ممنوع يصوم في رمضان ولا جدال في ذلك لأن المريض قد يصاب بنقص السكر الذي قد يؤدي للوفاة ".

وتابع حسام موافي:" نقص السكر خطير جدا لأن أكثر الأعضاء استهلاكا للسكر هو المخ وفي حال عدم توافر نسبة السكر المناسبة يحدث خلل في وظائف المخ ".

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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