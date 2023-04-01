السيسي لمقاتلي شرق القناة: بيكم الأزمة دي وأزمة الدولار هتعدي وتبقى تاريخ

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 1 أبريل 2023 07:26 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية: إن الأزمة التي تمر بها البلاد لن نستمر وسيأتي اليوم لتصبح فيه تاريخًا، مشيرًا إلى أن الدولار هو كذلك سيصبح تاريخًا.

جاء ذلك خلال تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم، الارتكازات الأمنية بشرق القناة ويلتقي مقاتلي قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب ومقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين.

ونصت كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية: إوعوا تفكروا إن الازمة دي هتفضل كده، افتكروا من 10 سنوات الكل كان بيقول إمتى الارهاب هيخلص، والارهاب خلص وبيكم، والأزمة دي هتخلص بيكم، وباذن الله هيجي يوم وهتكون تاريخ حتى الدولار هبيقى تاريخ.