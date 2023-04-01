حالة الطقس غدًا في مصر 11 رمضان.. ارتفاع طفيف في الحرارة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 1 أبريل 2023 07:26 مساءً - حالة الطقس غدا، كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل أحوال الطقس، حيث يتوقع الخبراء أن يكون مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى، والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

حالة الطقس غدا

بينما يكون الطقس دافئ على السواحل الشمالية، فيما يكون حار على جنوب الصعيد، مع وجود برودة ملحوظة خلال فترة الليل على كافة أنحاء الجمهورية.

الظواهر الجوية

تتمثل الظواهر الجوية فى وجود شبورة مائية في الصباح الباكر، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

نشاط الرياح

تنشط الرياح على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، مع وصول نسبة الرطوبة إلى 75 على الوجه البحري، و70 على القاهرة الكبرى.

درجات الحرارة

جاءت درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية كالتالي:

- القاهرة 27- 15، العاصمة الإدارية 27- 15، أكتوبر 27- 15، بنها 27- 15، دمنهور 26- 15، وادي النطرون 26 - 14، كفر الشيخ 26- 15، المنصورة 26- 15 درجة.

- الزقازيق 27- 15، شبين الكوم 27- 15 طنطا 26 - 15، دمياط 23- 14، بورسعيد 24- 14، الإسماعيلية 28- 13، السويس 27- 13، العريش 25- 14، رفح 24- 13 درجة.

درجة الحرارة في مصر

- درجة الحرارة في رأس سدر 27- 14، و نخل 25- 08، وفي كاترين 22- 06، وفي الطور 26- 16، وفي طابا 25- 14، شرم الشيخ 27- 16، الإسكندرية 25- 14 درجة.

- العلمين الجديدة 25- 13، مطروح 26- 13، السلوم 26- 13، سيوة 27- 12، رأس غارب 26 - 14، الغردقة 27- 16، سفاجا 26- 15، مرسى علم 26- 16، شلاتين 28- 18 درجة.

- حلايب 25- 17، أبو رماد 24- 16، رأس حدربة 27 - 17، الفيوم 27- 13، بني سويف 27- 12، المنيا 27- 12، أسيوط 28- 13 سوهاج 28- 13، قنا 29- 15، الأقصر 30- 16، أسوان 30- 16 درجة.