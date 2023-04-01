السيسى: تلاحم الشعب مع أجهزة الدولة يُسهم فى تحقيق التنمية

جدة - نرمين السيد - وأضاف "السيسى" خلال كلمته عقب مشاركته إفطار مقاتلى القوات المسلحة، وتفقده الارتكازات الأمنية بنطاق قوات شرق قناة السويس، أنَّ التضحيات التى قدمتها مصر حققت أهدافها، مؤكدًا أن مصر ستعبر الأزمة الاقتصادية كما تمكنت من الانتصار على الإرهاب.

أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسى عن سعادته لوجوده وسط أبنائه من مقاتلى القوات المسلحة المصرية شرق قناة السويس على أرض سيناء الغالية، وفخره بكفاءتهم واستعدادهم القتالى العالى.