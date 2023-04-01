جدة - نرمين السيد - وأضاف "السيسى" خلال كلمته عقب مشاركته إفطار مقاتلى القوات المسلحة، وتفقده الارتكازات الأمنية بنطاق قوات شرق قناة السويس، أنَّ التضحيات التى قدمتها مصر حققت أهدافها، مؤكدًا أن مصر ستعبر الأزمة الاقتصادية كما تمكنت من الانتصار على الإرهاب.
أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسى عن سعادته لوجوده وسط أبنائه من مقاتلى القوات المسلحة المصرية شرق قناة السويس على أرض سيناء الغالية، وفخره بكفاءتهم واستعدادهم القتالى العالى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السيسى: تلاحم الشعب مع أجهزة الدولة يُسهم فى تحقيق التنمية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.