الرئيس السيسى: سنقيم احتفالا كبيرا على أرض سيناء يليق بتضحيات أبناء مصر

جدة - نرمين السيد - وأضاف الرئيس السيسى، خلال تناول الرئيس الإفطار مع القوات المسلحة بشرق القناة، إن الدولة المصرية عملت خلال السنوات بشكل واسع فى تنمية سيناء، مضيفا أنه لا يهم التكاليف لكن الأهم هى النتائج المترتبة على ذلك.

وتابع الرئيس السيسى، أننا سنقيم احتفالا هنا على أرض سيناء، تليق بتضحيات أبناء مصر، الذين ضحوا بأنفسهم فى سبيل الوطن.