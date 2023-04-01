السيسى يوصى بتسليم شهادة تعليم القراءة والكتابة لأحد المجندين (فيديو)

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك أثناء تفقده الارتكازات الأمنية بشرق القناة ولقاءه بمقاتلى قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب ومقاتلى الجيشين الثانى والثالث الميدانيين. وأعرب الرئيس عبدالفتاح السيسى عن سعادته لوجوده وسط أبنائه من مقاتلى القوات المسلحة المصرية شرق قناة السويس على أرض سيناء الغالية، وفخره بكفاءتهم واستعدادهم القتالى العالى. وقال الرئيس السيسى - فى تدوينة على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى - "فى ذكرى نصر العاشر من رمضان، تلك الذكرى التى تحقق فيها النصر لمصرنا الغالية، بعد أن تلاحم جيشها وشعبها فى مشهد عبقرى.. سعيد بوجودى وسط أبنائى من مقاتلى القوات المسلحة المصرية شرق قناة السويس على أرض سيناء الغالية، وفخور بكفاءتهم واستعدادهم القتالى العالى".

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