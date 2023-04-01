عاجل- شيوخ قبائل سيناء يقدمون هدية للرئيس بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان

جدة - نرمين السيد - قدم مجموعة من شيوخ قبائل سيناء، هدية تذكارية للرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم السبت، وذلك بمناسبة ذكرى انتصار العاشر من رمضان.



جدة - نرمين السيد - قدم مجموعة من شيوخ قبائل سيناء، هدية تذكارية للرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم السبت، وذلك بمناسبة ذكرى انتصار العاشر من رمضان. وتفقد الرئيس السيسى الارتكازات الأمنية بشرق القناة ومقاتلى الجيشين الثانى والثالث الميدانيين. كما شارك الرئيس المقاتلين تناول الإفطار.

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