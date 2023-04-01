عاجل- الرئيس يكرم عددًا من جنود ومقاتلى قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب

جدة - نرمين السيد - كرم الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم السبت، عددًا من جنود ومقاتلى قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب.



جدة - نرمين السيد - كرم الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم السبت، عددًا من جنود ومقاتلى قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب. وتفقد الرئيس السيسى الارتكازات الأمنية بشرق القناة ومقاتلى الجيشين الثانى والثالث الميدانيين. كما شارك الرئيس المقاتلين تناول الإفطار.

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