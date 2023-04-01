عاجل.. السيسى يتناول الإفطار مع مقاتلى الجيشين الثانى والثالث (صور)

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أعقب ذلك توجه الرئيس السيسى إلى مركز العمليات الدائم لقيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب لمتابعة
الحالة الأمنية، واستمع إلى شرح مفصل تضمن عرض الخطط والقرارات المنفذة، لتحقيق المناخ الآمن بعد عودة الحياة إلى طبيعتها بالتزامن مع عملية التنمية المتكاملة التى تقوم بها الدولة المصرية لشتى مناحى الحياة بسيناء.
كما التقى الرئيس السيسى القادة والضباط وضباط الصف والجنود من مقاتلى قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب والجيشين الثانى والثالث الميدانيين.
وأشاد خلال اللقاء بالجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار بتلك الرقعة الغالية من أرض الوطن.
ووجه الرئيس السيسى التحية لشهداء الوطن الأبرار الذين ضحوا بأنفسهم دفاعا عن تراب الوطن، مؤكدا أن الدولة لن تنسى شهدائها الذين أناروا بدمائهم طريق التنمية والبناء.
كما أشار إلى تقدير الشعب المصرى العظيم لما حققه مقاتلوا القوات المسلحة ورجال الشرطة البواسل من بطولات للقضاء على الإرهاب وتطهير أراضى سيناء وعودة الحياة إلى طبيعتها لينعم أبنائها بالحياة الكريمة.
كما قدم الرئيس السيسى التحية والشكر لأهالى سيناء الذين سطروا أعظم ملاحم البطولة والفداء جنبا إلى جنب مع قواتهم المسلحة مما كان له بالغ الأثر فى توفير المناخ الآمن بما يمكن الدولة المصرية من تنفيذ المشروعات التنموية العملاقة، بمختلف المجالات على أرض سيناء الحبيبة.
كما شارك الرئيس السيسى المقاتلين تناول الإفطار.
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