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الأهلي أمام الهلال.. الجماهير تتوافد على المدرجات والأمن ينظم دخولهم إلى الاستاد

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احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 1 أبريل 2023 06:30 مساءً - حرصت جماهير على التواجد في المدرجات قبل انطلاق مدفع الافطار بعدما فتحت الجهات المعنية أبواب استاد القاهرة أمام الجماهير لحضور ، حيث أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة الأهلي والهلال السوداني في التاسعة مساء اليوم السبت باستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة السادسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

 

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الأفريقية فرق أمنية لتأمين دخول الجماهير وممرات اللاعبين وطاقم التحكيم. ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الثانية التي تضم معه كلا من صن داونز الجنوب إفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني.

 

ويتواجد الأهلى فى المركز الثالث بالمجموعة الثانية برصيد 7 نقاط خلف صن داونز المتصدر برصيد 11 نقطة والهلال السوداني برصيد 10 نقاط وأخيرا القطن الكاميروني بدون نقاط.

ويحتاج الأهلى للفوز فى مباراة الهلال السودانى بأى نتيجة أو بفارق هدفين حال استقبال أهداف، لضمان الصعود إلى دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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