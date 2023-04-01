افتتاح 41 مسجدا الجمعة المقبل بينها 36 مسجدا جديدا أو إحلالا وتجديدا و 5 مساجد صيانة وتطويرًا

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 1 أبريل 2023 06:30 مساءً - تواصل وزارة الأوقاف تفيذ خطتها لإعمار بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى سيتم بإذن الله تعالى افتتاح (41) مسجدًا يوم الجمعة 7 / 4 / 2023م، منها (36) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(5) مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/2022 م حتى تاريخه (1053) مسجدًا، منها (857) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(196) مسجدًا صيانة وتطويرًا، وهي على النحو التالي:
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف سوهاج
م المسجد وعنوانه
1. آل عطية- الشيخ رحومة - طهطا
مديرية أوقاف الجيزة
م المسجد وعنوانه
2. الله نور السموات والأرض – طريق مصر الإسكندرية الصحراوي الكيلو(17.5) - كرداسة
3. الصفايا – الباويطي – الواحات
4. التقوى - الزبو – الواحات
مديرية أوقاف أسوان
م المسجد وعنوانه
5. عباد الرحمن – قرية السنقاري – مركز نصر النوبة
6. محمد إبراهيم علي أبو شوك – شارع كسر الحجر بجوار معهد الخدمة الاجتماعية – أسوان أول
مديرية أوقاف مطروح
م المسجد وعنوانه
7. بلال بن رباح – ك4 – غرب مطروح
مديرية أوقاف الغربية
م المسجد وعنوانه
8. التهامي الوكيل – تلبنت قيصر - طنطا
مديرية أوقاف المنيا
م المسجد وعنوانه
9. طراف – عزبة طراف - دمشير
10. النصر – السلطان حسن – أبو قرقاص
11. عمرو بن العاص – عزبة المنتصر –دمشاو هاشم
12. الرحمة – عزبة العرب منسافيس- أبو قرقاص
13. زعفران – زعفران – أبو قرقاص
14. السلام – ديروط أم نخلة - ملوي
15. الخطباء والغربيين - بهدال المنيا
مديرية أوقاف أسيوط
م المسجد وعنوانه
16. آل سباق - صدفا
17. العريضات – دكران – أبو تيج
18. الرحمن – ببلاو - ديروط
19. حسين مسعود – أبو كريم – ديروط
20. الرحمن الرحيم – نزلة ضاهر - ديروط
21. الواحد الأحد – شلش ديروط
22. أبو العدب - صدفا
مديرية أوقاف الإسكندرية
م المسجد وعنوانه
23. آل غباشي – البنجر – جمعية القضاة خلف مصنع السكر - العامرية
24. عباد الرحمن العنزي- حوض 10 – عزبة كراملة - الرمل
مديرية أوقاف الأقصر
م المسجد وعنوانه
25. الشيخ موسى – الزينية بحري - الزينية
مديرية أوقاف كفر الشيخ
م المسجد وعنوانه
26. الكبير – أبو غانم – سيدي سالم
27. بقلوله الكبير – بقلوله الرياض – قرية بقلولة
مديرية أوقاف بني سويف
م المسجد وعنوانه
28. الإيمان – قرية قمبش الحمراء - ببا
29. الرحمة – نجع الديب – قرية طحا بوش - ناصر
مديرية أوقاف الإسماعيلية
م المسجد وعنوانه
30. النور – أبو خروع – أبو صوير
مديرية أوقاف دمياط
م المسجد وعنوانه
31. الشوربجي - فارسكور
مديرية أوقاف البحيرة
م المسجد وعنوانه
32. المنشية الجديدة – صفط خالد – ايتاي البارود
33. التوحيد – عزبة فايز بخاطره – قرية كوم الفرج – مركز أبو المطامير
34. السعداء- أرض عفون عبد الله- مركز أبو المطامير
35. دسونس – الحصفة – أبو حمص ثان
مديرية أوقاف قنا
م المسجد وعنوانه
36. الكبير – العسلية – الأشراف الغربية
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف دمياط
م المسجد وعنوانه
1. الغفران - الزرقا
2. مكة المكرمة – كفر سعد
مديرية أوقاف كفر الشيخ
م المسجد وعنوانه
3. الشاملي– ميت الديبة - قلين
مديرية أوقاف أسيوط
م المسجد وعنوانه
4. قباء– عزبة يونس– القصير – القوصية
مديرية أوقاف الإسكندرية
م المسجد وعنوانه
5. الفاروق عمر بن الخطاب- ش 8 المراغين القديمة- الرمل