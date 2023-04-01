افتتاح 41 مسجدا الجمعة المقبل بينها 36 مسجدا جديدا أو إحلالا وتجديدا و 5 مساجد صيانة وتطويرًا

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 1 أبريل 2023 06:30 مساءً - تواصل وزارة الأوقاف تفيذ خطتها لإعمار بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى سيتم بإذن الله تعالى افتتاح (41) مسجدًا يوم الجمعة 7 / 4 / 2023م، منها (36) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(5) مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/2022 م حتى تاريخه (1053) مسجدًا، منها (857) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(196) مسجدًا صيانة وتطويرًا، وهي على النحو التالي:



أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:



مديرية أوقاف سوهاج

م المسجد وعنوانه

1. آل عطية- الشيخ رحومة - طهطا

مديرية أوقاف الجيزة

م المسجد وعنوانه

2. الله نور السموات والأرض – طريق مصر الإسكندرية الصحراوي الكيلو(17.5) - كرداسة

3. الصفايا – الباويطي – الواحات

4. التقوى - الزبو – الواحات

مديرية أوقاف أسوان

م المسجد وعنوانه

5. عباد الرحمن – قرية السنقاري – مركز نصر النوبة

6. محمد إبراهيم علي أبو شوك – شارع كسر الحجر بجوار معهد الخدمة الاجتماعية – أسوان أول



مديرية أوقاف مطروح

م المسجد وعنوانه

7. بلال بن رباح – ك4 – غرب مطروح

مديرية أوقاف الغربية

م المسجد وعنوانه

8. التهامي الوكيل – تلبنت قيصر - طنطا

مديرية أوقاف المنيا

م المسجد وعنوانه

9. طراف – عزبة طراف - دمشير

10. النصر – السلطان حسن – أبو قرقاص

11. عمرو بن العاص – عزبة المنتصر –دمشاو هاشم

12. الرحمة – عزبة العرب منسافيس- أبو قرقاص

13. زعفران – زعفران – أبو قرقاص

14. السلام – ديروط أم نخلة - ملوي

15. الخطباء والغربيين - بهدال المنيا

مديرية أوقاف أسيوط

م المسجد وعنوانه

16. آل سباق - صدفا

17. العريضات – دكران – أبو تيج

18. الرحمن – ببلاو - ديروط

19. حسين مسعود – أبو كريم – ديروط

20. الرحمن الرحيم – نزلة ضاهر - ديروط

21. الواحد الأحد – شلش ديروط

22. أبو العدب - صدفا

مديرية أوقاف الإسكندرية

م المسجد وعنوانه

23. آل غباشي – البنجر – جمعية القضاة خلف مصنع السكر - العامرية

24. عباد الرحمن العنزي- حوض 10 – عزبة كراملة - الرمل

مديرية أوقاف الأقصر

م المسجد وعنوانه

25. الشيخ موسى – الزينية بحري - الزينية

مديرية أوقاف كفر الشيخ

م المسجد وعنوانه

26. الكبير – أبو غانم – سيدي سالم

27. بقلوله الكبير – بقلوله الرياض – قرية بقلولة

مديرية أوقاف بني سويف

م المسجد وعنوانه

28. الإيمان – قرية قمبش الحمراء - ببا

29. الرحمة – نجع الديب – قرية طحا بوش - ناصر

مديرية أوقاف الإسماعيلية

م المسجد وعنوانه

30. النور – أبو خروع – أبو صوير

مديرية أوقاف دمياط

م المسجد وعنوانه

31. الشوربجي - فارسكور

مديرية أوقاف البحيرة

م المسجد وعنوانه

32. المنشية الجديدة – صفط خالد – ايتاي البارود

33. التوحيد – عزبة فايز بخاطره – قرية كوم الفرج – مركز أبو المطامير

34. السعداء- أرض عفون عبد الله- مركز أبو المطامير

35. دسونس – الحصفة – أبو حمص ثان

مديرية أوقاف قنا

م المسجد وعنوانه

36. الكبير – العسلية – الأشراف الغربية

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف دمياط

م المسجد وعنوانه

1. الغفران - الزرقا

2. مكة المكرمة – كفر سعد

مديرية أوقاف كفر الشيخ

م المسجد وعنوانه

3. الشاملي– ميت الديبة - قلين

مديرية أوقاف أسيوط

م المسجد وعنوانه

4. قباء– عزبة يونس– القصير – القوصية

مديرية أوقاف الإسكندرية

م المسجد وعنوانه

5. الفاروق عمر بن الخطاب- ش 8 المراغين القديمة- الرمل