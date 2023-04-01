القوى العاملة: عودة مستحقات عمال مصريين توفوا بالسعودية 

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة القوى العاملة، اليوم السبت، عن نجاح مكتب التمثيل العمالى التابع لها بسفارة جمهورية مصر العربية بالرياض بالمملكة العربية السعودية فى الحصول على مستحقات 8 عمال مصريين متوفيين بالمملكة خلال شهر مارس 2023 بإجمالى 307 ألفاً و 553 ريال سعودى بما يعادل 2 مليون و 532 ألفاً و931 جنيه تقريبًا، وذلك بالتنسيق مع القنصلية المصرية بالرياض وتم إرسال جميع المستحقات على حساب العاملين المصريين المتوفين التابع للسفارة بالرياض، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالاهتمام ورعاية العمالة المصرية فى المملكة والعمل على تحصيل مستحقاتها لدى جهات عملهم وفقاً للقوانين وبالتنسيق مع الأجهزة المعنية.





وبحسب البيان ، تلقى وزير القوى العاملة حسن شحاتة، من الملحق العمالى أحمد رجائى رئيس مكتب التمثيل العمالى بسفارة جمهورية مصر العربية بالرياض، أن المكتب نجح فى الحصول على مستحقات العمال:محمد .س ش. ع ، محمد. س. إ. ا ، احمد. ح . ح. م ، على ا. م. ع ، رمضان ع. م.س ، هانى ص. ا ، محمد ج. ف ، عبد الدايم ح. م ، وقد تم التنسيق مع القنصلية المصرية بالرياض وإرسال جميع المستحقات من حساب العاملين المصريين المتوفين التابع لسفارة جمهورية مصر العربية بالرياض إلى ورثتهم بمصر من خلال القنصلية، كما تم إخطارهم لاستلام المستحقات من بنك ناصر الاجتماعى بموجب إعلام الوراثة لكل حالة. وأفاد الملحق العمالى أن المكتب يقوم بمتابعة أحوال المصريين العاملين بالمملكة وحل مشكلاتهم، وإرسال التقارير للإدارة المختصة بالوزارة، كما يمكن التواصل مع المكتب من خلال الرقم 00966547022894، وإرسال الشكاوى والاستفسارات.

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