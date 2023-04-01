السيسى ينصح أحد المقاتلين: متضيعش وقت اقرأ وتعلم وطور نفسك

جدة - نرمين السيد - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، عددا من النصائح، خلال تفقده الارتكازات الأمنية بشرق القناة، ولقائه مع مقاتلى قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب، وعددا من مقاتلى الجيشين الثانى والثالث الميدانيين.





ووجه الرئيس السيسى سؤالا لأحد الجنود المقاتلين فى شرق قناة السويس، قائلا له: "بتعرف تقرا وتكتب؟ فرد عليه: بقرأ وأكتب على قدى، ولما بمسك التليفون بعرف اتعامل عليه". وأضاف المقاتل أن الكثير من أصدقائه يساعدونه فى القراءة والكتابة، مؤكدا أنه تحسن أكثر من الأول.

ووجه له الرئيس السيسى نصيحة، قائلا: "لازم نقرا ونكتب كويس". كما وجه الرئيس السيسى بمنح شهادة له، قائلا: "شكلك نبيه.. الوقت ده متضيعش ساعة منك إنك تتعلم فيها وتاخد شهادة.. وهسأل عليك".

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