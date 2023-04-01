عاجل.. السيسى يتفقد الارتكازات الأمنية بشرق القناة (بث مباشر)

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك وفق بث مباشر عبر فضائية إكسترا نيوز. والتقى الرئيس السيسى، بقيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب. كما التقى الرئيس بمقاتلى الجيشين الثانى والثالث الميدانيين.

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