جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة القوى العاملة، فى بيان لها، اليوم السبت، عن التدخل العاجل، لمكتب التمثيل العمالى بدولة إيطاليا، لإنهاء مشكلات بعض المواطنين العاملين بإيطاليا ومساعدتهم فى الحصول على مستحقاتهم.





جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بضرورة سرعة التجاوب والتواصل مع العمالة المصرية بالخارج لتذليل كافة العقبات أو التحديات التى تواجههم فى بيئة العمل. وقال بيان القوى العاملة، إن "الوزير" تلقى تقريرا من مكتب التمثيل العمالى بإيطاليا برئاسة الملحق العمالى محمود حمزاوى أفاد فيه أن "المكتب" تلقى طلبا من ورثة المرحوم م.ع.م المقيمين بمحافظة القليوبية بشأن مساعدتهم فى الحصول على المستحقات التأمينية لمورثهم عن فترة عمله بدولة إيطاليا والمتوفى بتاريخ 3-11-2020. وأضاف أنه على الفور اتخذت الإجراءات اللازمة فى هذا الشأن، وبالمتابعة الفعالة مع هيئة التأمينات الإيطالية (INPS)، نجح المكتب فى تسوية مستحقاتهم التأمينية وإقرار معاش شهرى لزوجة المتوفى وأبنائه الخمسة بأثر رجعى، وتم توعيتهم بطرق متابعة حسابهم البنكى بمصر لاستلام المستحقات المقررة. وتابع أنه فى ذات السياق تلقى المكتب التماس المواطنة س.ص.أ من محافظة القاهرة، بشأن مساعدتها فى الحصول على المستحقات التأمينية لزوجها المتوفى السابق عمله بدولة إيطاليا، وببحث مدى مستحقاتهم مع هيئة التأمينات سالفة الذكر تبين أحقية المواطنة فى الحصول على معاش الورثة غير المباشر لانتظام مورثها فى سداد الاشتراكات التأمينية اللازمة، كما تم مساعدتهم فى معرفة المستندات المطلوبة للتقدم للحصول على هذا المعاش وآليات ذلك.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القوى العاملة تنجح فى عودة مستحقات عمال مصريين فى إيطاليا لورثتهم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.