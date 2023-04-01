القوى العاملة: تدريب الشباب على مهنة تصنيع الأسماك بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة القوى العاملة عن افتتاح الدورة التدريبية الثانية للشباب من الجنسين على مهنة تصنيع الأسماك للمرة الأولى على مستوى محافظة الإسكندرية بأحدث تكنولوجيا التصنيع وهى مهنة مستحدثة تواكب متغيرات سوق العمل، وذلك لتوفير فرص عمل لهم بعد انتهاء التدريب.





جاء ذلك تفعيلًا لبروتوكول التعاون الذى تم توقيعه مع مجموعة شركات سمرمون، وتنفيذًا لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالاهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير فرص عمل وتدريب حقيقى ومناسب لهم داخل منشآت القطاع الخاص بالمجتمع بالتعاون والتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين واستحداث مهن جديدة تتواءم مع متطلبات سوق العمل.

وقالت الوزارة في بيان لها إنها تلقت تقريرًا من المهندس محمد كمال وكيل مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، وأوضح فيه أن مدة الدورة تستمر لمدة 11 ساعة تدريبا عمليا على أساسيات سلامة الغذاء haccp+iso22000، وطرق الحفظ والتصنيع السمكي من خلال عدة طرق تشمل التمليح والتدخين والتخليل والطهي علي البخار والتغليف باحدث تكنولوجيا، وذلك لاكساب المتدربين مهارة التدريب على كيفية إدارة المشروعات الصغيرة.

وأضاف وكيل المديرية، أنه نظرًا للاقبال الشديد على الدورة ووجود قائمة انتظار كبيرة فقد تم قبول اعداد زادت عن مثيلتها فى الدورة الأولى، حيث بلغ عدد المتدربين 87 متدربًا من الجنسين كمرحلة ثانية ونقل التدريب إلى مقر قصر ثقافة برج العرب لاستيعاب العدد وكذلك تحقيق الاستفادة لأكبر عدد ممكن من الشباب.

حضر الدورة الدكتور هانى المنشاوى رئيس مجموعة شركات سمرمون لتصنيع الأسماك، وإيفيت عبد المسيح مدير مراكز التدريب المهنى، وأحمد فتحى مدير منطقة برج العرب، ودعاء حسنين مدير مكتب التشغيل بالمنطقة.