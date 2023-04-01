الرئيس السيسي: فخور بكفاءة مقاتلي القوات المسلحة واستعدادهم القتالي العالي

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 1 أبريل 2023 05:23 مساءً - أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن سعادته بوجوده وسط أبناءه من مقاتلي القوات المسلحة المصرية شرق قناة السويس.

أضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عبر الصفحة الرسمية للرئيس على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «إنه في ذكرى نصر العاشر من رمضان، تلك الذكرى التي تحقق فيها النصر لمصرنا الغالية، بعد أن تلاحم جيشها وشعبها في مشهد عبقري .. سعيد بوجودي وسط أبنائي من مقاتلي القوات المسلحة المصرية شرق قناة السويس على أرض سيناء الغالية، وفخور بكفاءتهم واستعدادهم القتالي العالي».

وتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الارتكازات الأمنية بشرق القناة.

كما التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مقاتلي قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب ومقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين.