الهيئة العامة للطر ق والكباري تصدر بيانا بشأن كوبرى بركه السبع على...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 1 أبريل 2023 05:23 مساءً - أصدرت الهيئة العامة للطر ق والكباري بيانا إعلاميا بشأن كوبرى بركه السبع على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي حيث أشارت الهيئة في بيانها الى حدوث اصطدام مفاجئ من شاحنة نقل ثقيل (تريلا) بالباكية المعدنية للكوبري مما أدى الى حدوث تلفيات شديدة بفتحة جسم الكوبري

وأنه على الفور تم اغلاق الكوبري احترازيا للقادم من القاهرة باتجاه الإسكندرية والدفع بمعدات الصيانة اللازمة من قبل الهيئة العامة للطرق والكباري وشركة المقاولون العرب المنفذة لعمليات صيانة الكوبري لاجراء الإصلاحات اللازمة

كما تم التنسيق مع المرور لعمل تحويلات مرورية في هذه المنطقة بتسيير المركبات من خلال الطريق السطحي و كوبري بركة السبع القديم لحين اصلاح الكوبري الحالي لكي يتم إعادة تسيير المركبات على الكوبري الجديد .