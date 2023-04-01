إغلاق كوبرى بركة السبع على الطريق الزراعى لإصلاحه بسبب اصطدام تريلا

جدة - نرمين السيد - وأشارت الهيئة، فى بيانها، إلى حدوث اصطدام مفاجئ من شاحنة نقل ثقيل (تريلا) بالباكية المعدنية للكوبرى، ما أدى إلى حدوث تلفيات شديدة بفتحة جسم الكوبرى.

وقالت إنه على الفور أغلق الكوبرى احترازيا للقادم من القاهرة باتجاه الإسكندرية، كما دفعت بمعدات الصيانة اللازمة من قبل الهيئة العامة للطرق والكبارى وشركة المقاولون العرب المنفذة لعمليات صيانة الكوبرى لإجراء الإصلاحات اللازمة.

وأضافت أنها نسقت مع الإدارة العامة للمرور، لعمل التحويلات المرورية اللازمة، فى هذه المنطقة، بتسيير المركبات من خلال الطريق السطحى، وكوبرى بركة السبع القديم، لحين إصلاح الكوبرى الحالى حتى تعود حركة المركبات على الكوبرى إلى طبيعتها.