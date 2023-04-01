جدة - نرمين السيد - وأشارت الهيئة، فى بيانها، إلى حدوث اصطدام مفاجئ من شاحنة نقل ثقيل (تريلا) بالباكية المعدنية للكوبرى، ما أدى إلى حدوث تلفيات شديدة بفتحة جسم الكوبرى.
وقالت إنه على الفور أغلق الكوبرى احترازيا للقادم من القاهرة باتجاه الإسكندرية، كما دفعت بمعدات الصيانة اللازمة من قبل الهيئة العامة للطرق والكبارى وشركة المقاولون العرب المنفذة لعمليات صيانة الكوبرى لإجراء الإصلاحات اللازمة.
وأضافت أنها نسقت مع الإدارة العامة للمرور، لعمل التحويلات المرورية اللازمة، فى هذه المنطقة، بتسيير المركبات من خلال الطريق السطحى، وكوبرى بركة السبع القديم، لحين إصلاح الكوبرى الحالى حتى تعود حركة المركبات على الكوبرى إلى طبيعتها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إغلاق كوبرى بركة السبع على الطريق الزراعى لإصلاحه بسبب اصطدام تريلا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.