اللجنة الوطنية الدائمة لمتابعة الطلاب المصريين بالخارج تعقد ثالث جلساتها لمناقشة إمكانية...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 1 أبريل 2023 04:26 مساءً - وزيرة الهجرة: حريصون على حل المشكلة حرصا على حياة أولادنا

د. محمد حلمي الغر: ندرس تيسير عودة الطلاب الدارسين في الجامعات الروسية ووضع قواعد دائمة

السفير عمرو عباس: نراعي مبدأ تكافؤ الفرص وما يواجهه طلابنا من مخاطر حقيقية في مناطق النزاع

في إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية، أعلنت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، انعقاد ثالث اجتماعات "اللجنة الوطنية الدائمة لمتابعة الطلاب المصريين بالخارج" لمناقشة بعض المعايير الاستثنائية للطلاب العائدين من روسيا وأوكرانيا، من أجل قبولهم بالكليات المناظرة بالجامعات الأهلية.

شارك في اللقاء كل من: السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، والأستاذ الدكتور محمد حلمي الغر أمين عام المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، والسفيرة ريهام خليل، نائب مساعد وزير الخارجية للشئون الثقافية، والسيد أحمد سيد، نائب مدير عام قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي المصري، والسيد أحمد فخري، مسؤول سياسات بالبنك المركزي، وعدد من ممثلي أجهزة ومؤسسات الدولة المصرية، للتنسيق والوصول إلى توصيات نهائية حول موقف الطلاب المصريين في دول النزاع.

من ناحيتها، أوضح السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، أننا حريصون على مستقبل أولادنا، وتضافر الجهود بين مؤسسات الدولة كافة، لإيجاد حلول ناجعة لما يواجهه أبناؤنا الدارسين بالخارج من مخاطر خلال تلك المرحلة، موضحة أن الوزارة تلقت الكثير من الشكاوى والاستفسارات التي وردت من الطلاب الدارسين في روسيا وأوكرانيا، فيما يتعلق بالأوضاع الأمنية، والمشاكل اللوجيستية التي تعيق الطلاب عن سداد المصروفات الدراسية بسبب صعوبات تحويل الأموال، وكذلك صعوبة استكمال الدراسة في عدد من الجامعات المتأثرة بالحرب الروسية الأوكرانية.

وتابع السفير عمرو عباس أننا نتابع على مدار الساعة موقف الجاليات المصرية حول العالم، ومن بينها موقف أبنائنا الدارسين في روسيا وأوكرانيا منذ اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية، مضيفًا أننا نسعى لإيجاد حلول جذرية تضمن أمن وسلامة أبنائنا، أخذًا في الاعتبار مبدأ تكافؤ الفرص، وما يواجهونه من مخاطر حقيقية في مناطق النزاع، هذا، بجانب دراسة إمكانية عودة أولادنا لجامعاتنا الأهلية والخاصة.

وتابع مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، أنه يتم دراسة السماح للطلاب المصريين الدراسين بالجامعات الروسية والراغبين في التحويل للدراسة بكليات مناظرة للجامعات المصرية، بالتحويل للدراسة بالكليات المناظرة لكلياتهم بالجامعات الخاصة والأهلية، وفقا للقواعد التي سيتم الاتفاق عليها.

وفي السياق ذاته، أوضح الأستاذ الدكتور محمد حلمي الغر، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، أن هناك شروطا عامة لقبول الطلاب العائدين من روسيا وأوكرانيا، فيشترط أن يكون الطالب حاصلًا على الثانوية العامة المصرية أو ما يعادلها قبل الالتحاق بالجامعة المقيد بها في الخارج، وتكون الشهادات التي تمنحها الجامعة المقيد بها الطالب بالخارج معادلة لتلك التي تمنحها الجامعات المصرية، أما الطلاب المسجلون بجامعات غير معترف بها من المجلس الأعلى للجامعات فسيتم عمل امتحان لكل تخصص، مع اشتراط استيفائهم لكافة الشروط.

وتابع "الغر" أنه في حال التحويل من إحدى الكليات وكان الطالب قد اجتاز فصول دراسية، يقوم المجلس الأعلى للجامعات بالنظر في المواد التي قام الطالب باجتيازها أثناء دراسته بالجامعة بالخارج وذلك للنظر في معادلة تلك المقررات لاستكمال أعمال المقاصة في الكلية التي سوف يلتحق بها الطالب، وذلك لهذا العام الدراسي فقط وحتى بداية العام الجامعي 2023 - 2024.

وأضاف "الغر" أن السيد وزير التعليم العالي قد أصدر قرارا بتشكيل لجنة تختص بدراسة آليات جذب أبنائنا الطلاب الدارسين في الخارج للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية، في ضوء الاستغاثات الواردة من أولياء أمور الطلاب الدارسين في روسيا والمرسلة من وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

كما أشار ممثلو البنك المركزي المصري، إلى أنه سيتم نشر قائمة بأسماء البنوك الروسية التي تتيح التحويلات من الخارج، والإجراءات التي يمكن اتخاذها لتسهيل عملية تحويل الأموال إلى الطلاب المصريين في روسيا، وما يستجد من أمور تتعلق بالتحويلات المالية.

وفي ختام اللقاء، أكد السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة للجاليات، أننا سنعمل جاهدين على ضمان مستقبل أولادنا، والحرص على حياتهم في المقام الأول، مشيدا بجهود وزارة الخارجية منذ اندلاع الأزمة والتنسيق لسلامة أبناء الجالية المصرية في روسيا وأوكرانيا.