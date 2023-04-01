مواعيد الامتحانات العملية والنظرية لطلاب الثانوية العامة بالمدارس الرياضية

جدة - نرمين السيد - وبحسب الكتيب، توضع أسئلة الامتحان العملى لمادة التربية الرياضية مركزياً، وتشكل لجنة الامتحان فى كل مديرية تعليمية تقع فى دائرتها هذه المدارس من عضوين من المدربين المتخصصين فى التخصص الذى سيؤدى فيه الطالب الامتحان، كذلك توضع أسئلة الامتحان النظرى مركزياً.

مواعيد عقد امتحانات مادة التربية الرياضية

امتحان الدور الأول

يعقد الامتحان النظرى يوم الخميس الموافق 4 مايو 2023، أما الامتحان العملى فيوضع يوم الثلاثاء الموافق 2 مايو 2023.

امتحان الدور الثانى

يعقد الامتحان النظرى يوم الأربعاء الموافق 31 مايو 2023، والامتحان العملى يوم الأحد الموافق 28 مايو 2023.

توزيع درجات مادة التربية الرياضية

النهاية الكبرى لمادة التربية الرياضية 100 درجة موزعة كالتالي:

- 60 درجة للامتحان العملى ونهايته الصغرى 36 درجة.

- 30 درجة للامتحان النظرى ونهايته الصغرى 9 درجات.

- 10 درجات للتدريبات العملية.

والنهاية الصغرى للنجاح فى المادة كاملة 50 درجة.

ومن الجدير بالذكر أن طالب المدرسة الثانوية الرياضية التجريبية، يحصل على شهادة إتمام دراسة الثانوية العامة فى حال نجاحه فيها، بغض النظر عن نتيجته فى مادة التربية الرياضية.

مهام المديريات التعليمية

وتتولى المديريات التعليمية بالمحافظات تنفيذ التعليمات التالية:

- ندب لجنة للإشراف على سير الامتحان النظري.

- ندب لجنة لاستلام أوراق أسئلة الامتحان العملى والنظرى طبقا لما تحدده الإدارة العامة للامتحانات.

- ندب لجنة لتقدير أوراق إجابة الامتحان النظري.

- ندب لجنة لكتابة صحائف المراقبة ورصد درجات التدريبات العملية ودرجة الامتحان العملى ودرجة الامتحان النظرى واستخراج النتيجة واعتمادها من مدير المديرية التعليمية.

- ندب لجنة لإرسال كشوف النتيجة بعد اعتمادها إلى لجنة النظام والمراقبة المختصة فى موعد أقصاه الخميس الموافق 4 مايو 2023 للدور الأول، ويوم الأربعاء الموافق 7 يونيو 2023 للدور الثاني.

امتحانات الثانوية العامة 2023

واعتمد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، جدول امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى 2022 - 2023، الدور الأول.

وبحسب الجدول الرسمى، تنطلق الامتحانات يوم الاثنين الموافق 12 يونيو 2023، وتبدأ بالمواد غير المضافة للمجموع: التربية الدينية، التربية الوطنية، والاقتصاد والإحصاء.

واعتبارا من الأحد الموافق 18 يونيو 2023، تبدأ امتحانات المواد الأساسية بمادة اللغة العربية، ويتخلل الامتحانات إجازة عيد الأضحى، اعتبارا من 27 يونيو 2023، إلى 1 يوليو 2023، وتنتهى الامتحانات يوم الخميس الموافق 13 يوليو 2023.

وتجرى الامتحانات ورقيا بنسبة 100%، ويكون التصحيح لجميع الأسئلة سواء الاختيار من متعدد أو المقالية إلكترونيا بنسبة 100%.

وينقسم الامتحان إلى 85% أسئلة اختيار من متعدد (موضوعية)، و15% أسئلة مقالية قصيرة، ويؤدى الطلاب الامتحان بنظام Open book حيث تسلمهم الوزارة كتيب مفاهيم يتضمن أبرز القوانين والخرائط والصور والمفاهيم المتعلقة بالمنهج، حتى يتفرغ لفهم محتوى كل مادة بعيدا عن الحفظ.