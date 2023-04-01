جدة - نرمين السيد - يعمل رجال المرور، على تسيير الحركة المرورية، على طريق مصر إسكندرية الزراعى، نظرا لوجود تكدسات، نتيجة إصلاحات بكوبرى يمر بمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المرور يحاول تسيير حركة السيارات بكوبرى بركة السبع (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.