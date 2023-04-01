بناء 650 مدرسة.. «إكسترا نيوز» تستعرض جهود الدولة فى تنمية سيناء (فيديو)

جدة - نرمين السيد - استعرضت فضائية «إكسترا نيوز»، خطة الدولة لتنمية وإعمار سيناء، حيث تولى الدولة أهمية كبيرة لتنمية سيناء، تحديدا عشرات المناطق التى لم تطرق أبوابها التنمية من قبل فى شمال ووسط وجنوب سيناء من خلال مشروعات تركز على تحقيق الاستدامة، وتوفير بيئة مواتية لتوطين مئات الآلاف من الأهالى خلال السنوات المقبلة.





ورصدت الفضائية أهم الإنجازات على النحو التالى: بناء 650 مدرسة متنوعة وكليات ومعاهد مختلفة، وإنشاء محطة معالجة مياه بحر البقر، وتوفر 5.6 مليون متر مكعب من المياه، فضلا عن أن المحطة تكفى لزراعة 456 ألف فدان بوسط سيناء، كما تم إنشاء مجمع الصناعات الحرفية بالعريش ومنطقة صناعية ببئر العبد. ومن بين المشاريع أيضا، محطة المياه العملاقة بطاقة 300 ألف متر مكعب من المياه يوميا، وإنشاء 10 آلاف و320 وحدة إسكان اجتماعى وتعاونى، وشبكة للصرف الصحى بتكلفة 130 مليون جنيه، فضلا عن مدينة شبابية دولية وصالة مغطاة واستاد وحمام أوليمبى.

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