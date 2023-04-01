المجلس القومي للمرأة يطلق أول عملية ادخار علي تطبيق تحويشة في...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 1 أبريل 2023 02:23 مساءً - في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية ، والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وفي إطار مشروعات مجموعات الادخار والإقراض الرقمي الذى ينفذه المجلس القومي للمرأة ضمن برنامج الشمول المالي والرقمي، أطلق المجلس أول عملية ادخار رقمي في مصر علي تطبيق #تحويشة ، ضمن مجموعة ادخار و اقراض رقمية، وذلك بقرية جواد حسنى بمركز أبو حمص بمحافظة البحيرة .

وقد أعرب المهندس عمرو سليمان عضو المجلس ومقرر لجنة البيئة عن بالغ سعادته باطلاق مجموعات الادخار والاقراض الرقمي، وأشار الي أن تطبيق تحويشه فرصة لدمج المرأة الريفية المصرية في مشاريع التمويل المناخي المستدامة لتحقيق حياة أفضل لهن ولأسرهن.

فيما أكدت الأستاذة إنجى اليماني المديرة الوطنية لبرنامج الشمول المالي ، ومنسقة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بالمجلس، أن تنفيذ أول عملية ادخار علي تطبيق تحويشة في مصر ، تمت من خلال قيام الميسرة المالية والعضوات المفوضات من المجموعة بإنشاء أول حساب بنكي لاحدي مجموعات الادخار والاقراض الرقمي "مجموعة الزهور" بقرية جواد حسنى بمركز أبو حمص بمحافظة البحيرة، مضيفة أنه تم استخراج" كروت ميزة تحويشة " لعدد 25 سيدة في المجموعة، وبدأت بالفعل أول جلسة من ال 52 جلسة الأسبوعية ، وتمكنت السيدات من شحن "كروت ميزة " الخاصة بهن عن طريق الميسرة الماليه وتطبيق تحويشة، وتلا ذلك القيام بعمليه الادخار، وتم بالفعل عمل 4 جلسات ادخارية بنجاح ليصبح رصيد أول مجموعة ادخارية "مجموعة الزهور" من الإدخار 1000 جنيه، كما تم بالفعل أول عملية اقراض لاحدي سيدات المجموعة.

تجدر الاشارة الى أنه قد سبق وتم اجراء "تجربة حية" للمرحلتين الثالثة والرابعة من تطبيق "تحويشة" بمحافظة البحيرة، بحضور ممثلين من البنك المركزي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والبنك الزراعي، وشركة اي فاينانس، استهدفت التجربه اختبار آلية عمل التطبيق، والتأكد من أن جميع الخطوات تتم بسهولة ودون عقبات مع المجموعة الادخارية، وتكونت التجربة من عدة عمليات تقوم بها الميسرة المالية، وبالفعل بدأت أول جلسة ادخار، وتم تكرار الجلسات حتى الجلسة الرابعة لبدء جلسة الإقراض ، وفتح تلك الجلسة واخذ طلبات القروض وتفعيلها وقد تمت التجربة كاملة بنجاح.