العاشر من رمضان.. حكاية العبور (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - يعد يوم العاشر من رمضان، أعظم انتصارات الأمة العربية فى تاريخها الحديث الذى جسد أصالة شعب مصر وقواته المسلحة وعظمة ولائهم للوطن، وأصبح هذا الانتصار نقطة تحول كبرى فى التاريخ ونقطة تحول أيضا فى مسار الصراع العربى الإسرائيلى.





كما استطاعت مصر تحطيم أسطورة أن جيش إسرائيل لا يقهر والتى كان يقول بها القادة العسكريون فى إسرائيل. وتمكن الجيش المصرى فى العاشر من رمضان من عبور قناة السويس والتوغل شرقا داخل سيناء التى كانت تحتلها إسرائيل منذ حرب 1967، بعد تحطيم خط بارليف، أقوى خط دفاعى فى التاريخ الحديث والذى يعتبره العسكريون الغربيون إنه لا يمكن تدميره إلا إذا استخدمت القنبلة الذرية إلا أن القوات المسلحة أستطاعت تدمير هذا الخط خلال ساعات من بدء الحرب وأفقدت العدو توازنه فى أقل من 6 ساعات.

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