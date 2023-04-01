بداية من اليوم.. الإمام الطيب يوجه بزيادة وجبات الإفطار بالجامع الأزهر

جدة - نرمين السيد - وجه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم بإضافة 1000 وجبة إفطار للطلاب الوافدين بالجامع الأزهر، ليصل عدد الوجبات إلى 5000 وجبة يوميا بدلا من 4000.





كما وجه فضيلته جامعة الأزهر بتنظيم إفطار جماعى لطلاب الجامعة غير المقيمين بالمدن الجامعية ابتداء من اليوم السبت؛ وذلك تيسيرا عليهم حتى يتمكنوا من التفرغ للمذاكرة قبل امتحانات النصف فصلى الميد ترم للفصل الدراسى الثانى، التى ستبدأ فى عدد من الكليات خلال الأيام القادمة.

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