وزير الأوقاف يكشف تفاصيل الحالة الصحية للدكتور أحمد عمر هاشم

جدة - نرمين السيد - وكتب عبر حسابه السمى بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "شرفت الآن بزيارة الدكتور المحدث أحمد عمر هاشم، وأطمئن كل محبيه أنه بخير ويتماثل جيدًا للشفاء".

وأضاف: "نسأل الله (عز وجل) أن يتم عليه نعمة الشفاء العاجل وأن يحفظه للأمة عالمًا ومحدثًا، كما نسأل الله العلى العظيم أن يجزى الرئيس عبد الفتاح السيسى عن وقفته الكريمة معه كل خير".

وكان الدكتور أحمد عمر هاشم قد تعرض لوعكة صحية وهو خارج البلاد فأمر الرئيس السيسى بتوجيه طائرة مجهزة لنقله وإعادته إلى القاهرة.