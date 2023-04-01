صرف بدل إضافى للعاملين فى المراكز ووحدات طب الأسرة بالمناطق النائية

جدة - نرمين السيد - هنأ مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل على تجديد الثقة به لفترة جديدة، مشيدًا بجهوده المبذولة فى الفترة الماضية، للتكامل مع أجهزة الدولة فى بناء نظام رعاية صحية قوى وفعال ومرن ومستدام.





جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية الشهرى، رقم (59)، برئاسة الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة؛ لمناقشة الموضوعات المهمة المتعلقة بمقترحات تطوير العمل والسياسات، ووضع الخطط المستقبلية؛ لضمان استمرارية ضبط وتنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل باحترافية وجودة عالمية.

وناقش الاجتماع، مشروع قرار إصدار لائحة التحقيق والجزاءات الخاصة بالهيئة، حيث وافق مجلس إدارة الهيئة على اعتماد لائحة التحقيق والجزاءات، كما أكد الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس الإدارة، على ضرورة الانتهاء من لائحة النظام الأساسى، والتى تضم كافة اللوائح المتعلقة والمنظمة للعمل بالهيئة، تمهيدًا لاعتمادها.

وتطرق الاجتماع، إلى مناقشة مقترح صرف بدل إضافى عوضًا عن الوجبات الغذائية للعاملين بالمراكز ووحدات طب الأسرة فى المناطق النائية والمتطرفة وذات الطبيعة الخاصة، حيث وافق مجلس إدارة الهيئة على صرف بدل إضافى لهؤلاء العاملين، ومنهم العاملين بوحدة طب أسرة سهل الطينة التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد.

واستعرض الاجتماع، المؤشرات المالية لأداء الهيئة العامة للرعاية الصحية خلال الربع الثالث من العام المالى الحالى 2023/2022، حيث أوضحت المؤشرات أن الموقف المالى للهيئة فى تحسن مستمر نتيجة للفكر الإدارى والمالى المتطور الذى تدار به الهيئة، وذلك رغم التحديات الاقتصادية التى تمر بها دول العالم، وحيث أكد السبكى أن المؤشرات المالية تؤهل للتوسع خلال المرحلة المقبلة فى زيادة عدد الخدمات، واستكمال تطور خدمات الرعاية الصحية.

وتطرق الاجتماع، إلى دراسة حزمة إضافية من الخدمات للرعاية الطبية المنزلية لأصحاب الأمراض المزمنة بمحافظات التأمين الصحى الشامل، حيث أشار رئيس مجلس إدارة الهيئة إلى بدء ذلك بالعمل على إطلاق مبادرة "رمضان بصحة لكل العيلة" للرعاية الطبية المنزلية المجانية لأصحاب الأمراض المزمنة بمحافظات التأمين الصحى الشامل طوال شهر رمضان المبارك.

وأشار الدكتور أحمد السبكى، إلى أن الفترة القادمة ستشهد العمل على زيادة كفاءة التشغيل لمنظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظات تطبيق المنظومة، إضافة إلى استمرار بذل مزيد من الجهد بين الهيئات الثلاث بالمنظومة، العامة "للرعاية الصحية، للتأمين الصحى الشامل، للاعتماد والرقابة الصحية"، لتسريع وتيرة تنفيذها، وامتدادها إلى محافظات جمهورية مصر العربية، بهدف الدفع إلى مزيد من التقدم فى قطاع الرعاية الصحية بالدولة المصرية.

تجدر الإشارة، إلى أن اجتماع مجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية رقم (59)، ضم كلًا من الدكتور هانى راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، وأعضاء مجلس الإدارة، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية ونائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، والدكتور حسين خيرى، نقيب عام الأطباء، والدكتور إيهاب هيكل، نقيب عام أطباء الأسنان، والدكتور سامى سعد، نقيب عام العلاج الطبيعى، والدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض وعضو مجلس الشيوخ، والدكتور إبراهيم فخر، عضو المجتمع المدنى من خبراء إدارة الرعاية الصحية، والدكتور فريد محرم، خبير محاسبة تكاليف الصحة والمستشار الاقتصادى لهيئة الرعاية الصحية، والمستشار محمد فاروق موسى، نائب رئيس مجلس الدولة.

كما شارك الاجتماع، الدكتور أمير التلوانى، المدير التنفيذى للهيئة العامة للرعاية الصحية، والمستشار على محرم، مستشار رئيس الهيئة للشؤون القانونية، والدكتور جمال رطبة، المستشار المالى لرئيس الهيئة والمشرف العام على الإدارة العامة للشئون المالية بالهيئة.