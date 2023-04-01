رئيس الوزراء يتابع إتاحة التغذية الكهربائية للمشروعات التنموية

جدة - نرمين السيد - وذلك بحضور كل من الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندسة نهاد مرسى، رئيس قطاع البنية الأساسية والأنشطة الخدمية، وهبة عبد المنعم، مدير عام المرافق بقطاع البنية الأساسية.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير الكهرباء، الجهود التى تبذلها الوزارة فى سبيل تنفيذ وتوفير التغذية الكهربائية لمشروع استصلاح 2 مليون و200 ألف فدان بالدلتا الجديدة، وذلك من خلال إنشاء عدد من المحطات الجديدة لمحولات الكهرباء، فضلا عن إنشاء محطات محولات كهرباء متنقلة لبدء أعمال الزراعة بها، وتستهدف الوزارة من خلال هذا توفير وتمهيد الطريق لمشروعات الاستصلاح الأخرى.

كما تناول الاجتماع أيضا الموقف التنفيذى الخاص بأعمال التغذية الكهربائية لمشروع القطار الكهربائى السريع.

وخلال الاجتماع، شرح الوزير خطة التدفقات المالية اللازمة لتنفيذ المشروعات المطلوبة خلال الفترة القادمة، والمتضمنة لمشروعات التغذية الكهربائية التى تخدم مشروعات الدلتا الجديدة، والمشروعات التنموية الأخرى.

وفى ختام الاجتماع، أكد رئيس الوزراء ضرورة العمل على توفير المخصصات المالية المطلوبة، لتنفيذ المشروعات المستهدفة لإتاحة التغذية الكهربائية للمشروعات التنموية، سواء للدلتا الجديدة أو القطار الكهربائى السريع أو غيرها من المشروعات، مشيراً إلى أنه سيتم تخصيص جزء من التمويل اللازم لتنفيذ هذه المشروعات من خلال موازنة العام المالى الحالى، على أن يُستكمل الباقى خلال العام المالى القادم.