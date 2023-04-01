رمضان عبد المعز يوضح معنى دعاء «اللهم إنك عفو تحب العفو» (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وبين أن رمضان هو شهر العفو، لأن الله ـ سبحانه وتعالى ـ يحب العفو، وأجمل دعاء معتمد فى أعظم الليالى الرمضانية (ليلة القدر) نقول «اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا».
وتابع: ربنا يحب العفو، والإنسان يجب أن يعفو ويصفح أيضا، خصوصا فى شهر الطاعات والعبادات.
وشدد على أن الله قال "خذ العفو" فى كتابه الكريم، وهذه هو طريق الجنه، ولن نصل إلى التقوى إلا بالعفو عن الناس.
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