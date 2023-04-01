الحكومة تنفى تقديم موعد امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - نفى مجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، من أنباء بشأن صدور قرار بتقديم موعد عقد امتحانات الفصل الدراسى الثانى لصفوف النقل والشهادة الإعدادية خلال شهر أبريل المقبل بدلاً من شهر مايو 2023.





وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتقديم موعد عقد امتحانات الفصل الدراسى الثانى لصفوف النقل والشهادة الإعدادية خلال شهر أبريل المقبل بدلاً من شهر مايو 2023، وأنه لم يتم إصدار أى قرارات بهذا الشأن. وشددت على أن امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى 2022/2023 لكافة صفوف النقل والشهادة الإعدادية، ستعقد فى موعدها المحدد وفقاً للكتاب الدورى الصادر عن الوزارة، دون أن يطرأ عليها أى تعديلات، والتى من المقرر أن تبدأ فى 6 مايو 2023، مُناشدةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء مثل تلك الأكاذيب، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.

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