جدة - نرمين السيد - قالت السيدة فى رسالتها عبر كاميرا "الحياة": "كلكم تكرموا وربنا أذن وسيدنا النبى وسيدنا الحسين اللى دعاكم هنا تعملوا الأجواء الجميلة دى". تابعت: "إنتم عاملين حاجة جميلة السنة دى وكل الناس بتتفرج وتشوف سيدنا الحسين وكل الناس كأنها موجودة فى مقام مولانا سيدنا الحسين وأنا لو قاعدة فى البيت وبشوف أى حاجة عن سيدنا الحسين كأنى بكون فى مسجد الحسين"، خاتمة بقولها: "بارك الله فيكم". ويمكنك مشاهدة الفيديو من هنـــا. وتعرض قناة الحياة الصلاة على الهواء مباشرة من مسجد الإمام الحسين رضى الله عنه، ويقوم بإمامة الصلاة وتلاوة القرآن الكريم نخبة من كبار القراء، حيث يمكن للسادة المشاهدين الاستمتاع بأصوات صفوة قراء المدرسة المصرية فى التلاوة، وفى مقدمتهم فضيلة القارئ الشيخ أحمد نعينع وعبد الفتاح الطاروطى وأحمد تميم المراغى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سيدة تشكر شبكة الحياة: سيدنا الحسين دعا القناة لنقل الشعائر من هنا (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.