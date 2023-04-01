مواعيد عرض الحلقة 10 من مسلسل الكتيبة 101 على ON و ON دراما

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 1 أبريل 2023 12:30 مساءً - تعرض الحلقة 10 من مسلسل الكتيبة 101 المكون من 20 حلقة، اليوم على قناة ON الساعة 9 مساء والإعادة الساعة 3.15 صباحاً والساعة 3.15 مساء، كما تعرض على قناة DMC دراما الساعة 10 مساء والإعادة الساعة 4.15 صباحاً والساعة 8 صباحاً بجانب العرض على منصة watch it الساعة 9 مساء.

مسلسل الكتيبة 101 بطولة عمرو يوسف، آسر ياسين، خالد الصاوي، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، لبلبة، وميرنا نور الدين، رشا مهدى، محمود عبد المغنى، أحمد عبد العزيز، وليد فواز، نور النبوى، محمود ياسين جونيور، بهاء ثروت، عمر زهران، بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد رجب، والعمل تأليف أياد صالح وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.

تدور أحداث المسلسل حول وقائع حقيقية تتمثل في استبسال الكتيبة 101 في التصدي للتنظيمات التكفيرية والإرهابية في شمال سيناء وتبدأ القصة في يوم 28 يناير 2018، حيث هجم التكفيريون على موقع عسكري هام في مدينة العريش بشمال سيناء.