حصاد نشاط وزارة الهجرة خلال أسبوع

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 1 أبريل 2023 12:29 مساءً - تنشر وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تقريراً تسلط من خلاله الضوء على نشاط هذا الأسبوع للسفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، وذلك خلال الفترة من 26 مارس إلى 31 مارس وهو كالآتي:

1) في ختام فعاليات زيارتها الأولى إلى الولايات المتحدة الأمريكية، عقدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة لقاءات ثنائية منفصلة مع شخصيات حققت نجاحًا في مختلف المجالات العلمية والأكاديمية وخدمة المجتمع والمجال الإبداعي والفني، وهم: شيري ويليام رئيسة جمعية كلية الحقوق بجامعة هارفارد وزوجها جريس وايها، كما التقت وزيرة الهجرة برئيسة وبعض ممثلي أعضاء المنظمة المصرية الأمريكية وهن: عزة العقاد وسوسن أندراوس وأماني كامل ونجوى خطاب وأماني جبران وإسراء نوار، كما التقت سيادتها مايك خطاب، أحد المستثمرين المصريين بأمريكا، وميشيل باخوم المصري في هوليوود العربية، وكذلك ماجد جملاوي والذي يعمل كمنتج يركز على أفلام للمصريين في الخارج وصاحب شركة "إيجيوود".

2) في ختام فعاليات زيارتها إلى الولايات المتحدة، عقدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، لقاء مع الدكتورة مارينا نخلة، المصرية صاحبة الإنجازات الفريدة في مجال أصحاب القدرات الخاصة ونجحت رغم إعاقتها في القدمين واليدين أن تحصل على درجتين للدكتوراه في علم النفس والتخصص في التعامل مع ذوي القدرات الخاصة وبمجال الأطراف الصناعية، ثم أعلنت الوزيرة اختيار مارينا نخلة سفيرا لوزارة الهجرة عن الأشخاص من ذوي القدرات الخاصة، وقد أعربت السيدة الوزيرة عن سعادتها بحماس وشغف مارينا نخلة واستعدادها لخدمة أبناء وطنها الأم من أصحاب القدرات الخاصة ودعمهم سواء نفسيا أو في مجال الأطراف الصناعية.

3) استقبلت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة السيد/ مارجريتس سكيناس، نائب رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي والوفد المرافق له، وذلك لاستعراض جهود الدولة المصرية في مواجهة الهجرة غير الشرعية، واستراتيجية وزارة الهجرة وملفاتها المختلفة، وكذلك بحث تعزيز التعاون المستقبلي مع الاتحاد الأوروبي في ملفات الهجرة، وسبل انتقال العمالة المدربة وتوفير فرص للهجرة الآمنة والتعاون في مختلف الجوانب المتعلقة، ومن بينها دمج العمالة العائدة من الخارج والتعاون في مختلف المجالات التي توفر فرص العمل للشباب، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وفي ختام اللقاء، رحبت السفيرة سها جندي بمقترح نائب رئيسة المفوضية الأوروبية بإنشاء مركز للخبرات "Skills Hub"، مشيرة لأهمية دراسة سبل البدء في عمل ذلك المركز، موضحة أن هناك الكثير من العمالة التي يمكن أن تمثل إضافة للمجتمعات بجانب الإسهام في التنمية الإنسانية التي نحرص عليها.

4) أجرت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، برفقة السيد/ مارجريتس سكيناس نائب رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، زيارة إلى المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، وألقت الوزيرة كلمة أعربت فيها عن امتنانها لزيارة السيد نائب رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، كما أكدت على أهمية وتأثير دور مصر في دعم حوكمة الهجرة التي يتم دمجها حاليًا في جميع الاستراتيجيات والسياسات الوطنية لدى الحكومة لضمان استفادة كل من بلد المنشأ وبلد المقصد وكذلك المهاجرين أنفسهم. فيما أشاد نائب رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي بجهود المركز المصري الألماني، واصفا إياه بأنه نموذج جيد للتعاون في مجالات مكافحة الهجرة غير النظامية وتوفير التوعية والتدريب، وقال: "إن زيارتنا هذه جاءت للتعرف على التجربة الناجحة التي نفذتها مصر مع الوكالة الألمانية ومختلف البرامج التي تنفذها وزارة الهجرة المصرية، فنحن بحاجة إلى التعاون من أجل إقامة نماذج مماثلة من هذا المركز".

5) عقدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة اجتماعا مع مجموعة من أعضاء مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب المصريين بالخارج "ميدسي" لمناقشة استراتيجية عمل المرحلة الجديدة للمركز، والتي تتضمن عددا من المحاور الهامة التي تخدم أهداف مركز الحوار، وكذلك تستهدف تعظيم دور أعضائه والاستفادة منهم ودمجهم في خطط التنمية للدولة في ضوء استراتيجية تمكين الشباب التي يتبناها السيد الرئيس ويحرص على تطبيقها، وأعلنت سيادتها تكليف مينا مكين، سفير مركز الحوار ببريطانيا، منسقًا تنفيذيًا للمركز لمتابعة إدارة الأعمال وتشكيل فريق عمل في مختلف المجالات، بتخصصات علمية مختلفة تتكامل فيما بينها لوضع استراتيجية العمل الجديدة، ومتابعة عمل سفراء المركز في مختلف الدول. كما أدارت الوزيرة نقاشًا حول محاور استراتيجية المرحلة الجديدة لـ"ميدسي"، والتي تتميز بعدد من الملفات الهامة أبرزها هو البدء في تشكيل مجلس استشاري لشباب الباحثين المصريين بالخارج يضم كافة التخصصات العلمية، وتصبح مهمته الرئيسية هو تقديم أفكار وتوصيات وحلول علمية لكافة المجالات ذات الأولوية بالنسبة للدولة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية بشكل تطوعي، يأتي ذلك بعد إشادة عدد من الوزراء بمشاركة وزارة الهجرة في مؤتمر قمة المناخ cop 27، وما قدموه شباب الباحثين المصريين بالخارج من أطروحات وأفكار خاصة بالاستدامة والبيئة.

6) شارك المهندس أشرف دوس، رجل الأعمال المصري بالولايات المتحدة الأمريكية ورئيس مجلس إدارة شركة «فيرن برو جلوبال» للاستثمار، المالكة للمنطقة اللوجيستية الداون تاون بالدلتا بمحافظة الغربية، في الحملة التوعوية "مستثمرون مصريون بالخارج يجيبون: لماذا نستثمر في مصر؟"، التي أطلقتها وزارة الهجرة في إطار دورها للترويج للدولة المصرية وإنجازاتها وتحفيز جهود الاستثمار ضمن استراتيجية وزارة الهجرة للتواصل مع المستثمرين بالخارج. وقد رحبت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة بالمهندس أشرف دوس، مشيرة إلى أن الحملة تهدف إلى تسليط الضوء على ما يتميز به السوق المصري من عوامل جذب وفرص استثمارية واعدة في مختلف المجالات في ظل عملية التنمية التي تتم على أرض مصر وتوفير بنية تحتية على أعلى مستوى، واتخاذ إجراءات من شأنها التيسير على المستثمرين.

7) استقبلت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، كلا من د. ماجي نصيف، المدير التنفيذي لمؤسسة فولبرايت في مصر، ود. رانيا راشد، مدير البرامج في فولبرايت، لاستعراض البرامج التي تقدمها المنحة للشباب المصري في مختلف المجالات، وكذلك البرامج المخصصة للعاملين في وزارات ومؤسسات الدولة، في إطار تعزيز الخبرات والمهارات للفريق. وقد رحبت الوزيرة بنقل الخبرات من الأساتذة المتخصصين بالجامعات الأمريكية إلى فريق العمل، مثمنة ما تتيحه فولبرايت من برامج القيادة وصناعة القرار وهو ما يعد ميزة مهمة للعاملين في أجهزة الدولة.

٨- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 87 لسنة 2022 بشأن القواعد المنفذة لأحكام قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج بشأن استيراد سيارات لهم من الخارج.

9) أجرت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة حوارا مع البرنامج الإذاعي الشهير "عازم ولا معزوم" عبر إذاعة جمهورية مصر العربية (البرنامج العام)، حيث تحدثت الوزيرة عن ذكريات سيادتها مع شهر رمضان الكريم، وكذلك استعرضت أبرز الملفات التي تعمل عليه وزارة الهجرة منذ توليها المسئولية.