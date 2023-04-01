قناة الناس.. كيف تقبل الابتلاء وتحقق السكون الداخلى (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال حديثه فى برنامج "احتياج" المعروض عبر شاشة قناة الناس، أن الابتلاء سنة رب العالمين فى العباد، وليس له علاقة بكون الإنسان مطيعا أو عاصيا.

وذكر أن فهم تلك النقطة تحديدا يساعد الإنسان على تقبل كل أفعال رب العالمين، وأنه غير مستهدف، وهذا جزء من التربية الربانية للعباد.

وتابع: "من الأبواب الربانية لتشبع السكون، وقتما يكون الإنسان معرضا للابتلاء، أن يؤمن بالقضاء والقدر، وأن يكون المؤمن مؤمنا بفعل رب العالمين، وعلى يقين تام أن إدارة رب العاليمن للكون أفضل إدارة، وإذا أصابته ضراء صبر وإذا أصابته سراء شكر، ويكون هذا جزءا أصيلا فى إيمانه".