السيدة انتصار السيسى تهنئ الشعب المصرى بذكرى العاشر من رمضان

جدة - نرمين السيد - وكتبت قرينة الرئيس، عبر حسابها الرسمى على موقع "فيسبوك": "نحتفل اليوم بذكرى انتصار العاشر من رمضان، ذلك اليوم الذى حققت فيه العسكرية المصرية نصرا عظيما، أعاد أرض سيناء وكرامة الأمة العربية بأكملها".

واختتمت: "تحية إلى شعب مصر وأبطاله، ورحم الله شهداءنا الذين قدموا أرواحهم لتعيش بلادنا فى فخر وعزة وسلام".