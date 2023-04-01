السيدة انتصار السيسى تهنئ الشعب المصرى بذكرى العاشر من رمضان

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جدة - نرمين السيد - وكتبت قرينة الرئيس، عبر حسابها الرسمى على موقع "فيسبوك": "نحتفل اليوم بذكرى انتصار العاشر من رمضان، ذلك اليوم الذى حققت فيه العسكرية المصرية نصرا عظيما، أعاد أرض سيناء وكرامة الأمة العربية بأكملها".
واختتمت: "تحية إلى شعب مصر وأبطاله، ورحم الله شهداءنا الذين قدموا أرواحهم لتعيش بلادنا فى فخر وعزة وسلام".
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