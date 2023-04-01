«الرعاية الصحية» تُثَمِّن دعم منظمة الصحة العالمية المستمر لتطبيق الحوكمة

جدة - نرمين السيد - أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية البرنامج التدريبى؛ لتدريب المدربين (TOT) على محاور وأطر الحوكمة الإكلينيكية بمحافظات التأمين الصحى الشامل، وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ومن خلال الاستعانة بخبراء متخصصين فى تطبيق الحوكمة الإكلينيكية.





وقال بيان الهيئة، استهدف البرنامج التدريبى رفع كفاءة مقدمى الخدمة الصحية فى المنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظاتها الثلاث «بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية» سواء بالأفرع أو المنشآت الصحية التابعة لها، وذلك فيما يخص أطر تطبيق المحاور المختلفة للحوكمة الإكلينيكية.

وأشار البيان، ارتكز البرنامج التدريبى لتدريب المدربين (TOT) على المحاور المختلفة للحوكمة الإكلينيكية، وأبرزها سلامة المرضى وسلامة الدواء والجراحة الآمنة والإبلاغ وإدارة الأحداث السلبية وتعظيم دور نظم المعلومات الورقية والإلكترونية فى المنظومة، إلى جانب آليات المراجعة لحالات المراضة والوفيات والمراجعة الإكلينيكية، ومنظومة المؤهلات والصلاحيات والمسارات الإكلينيكية المبنية على الدليل من أدلة عمل إكلينيكية وبروتوكولات علاجية وآليات التحكم ومنع انتشار العدوى، من خلال المشاركة الفعالة للمتدربين من خلال العمل فى مجموعات عمل للتطبيق العملى للحوكمة الإكلينيكية من خلال تنفيذ مشاريع وبرامج تدريبية خاصة بتطبيق الحوكمة الإكلينيكية فى منشآتهم.

واستكمل البيان: تم تنفيذ البرنامج التدريبى المتكامل بالمحافظات على 3 مراحل من التدريب الفعلى يتخللها تدريب من خلال جلسات التعليم عن بُعد وذلك لمدة 114 ساعة تدريبية معتمدة، حيث تم تدريب 36 متدرب ما بين أطباء بشريين وصيادلة وأسنان وتمريض، من رئاسة الهيئة والأفرع المختلفة والمنشآت الصحية التابعة للهيئة، علما بأنه تم اختيار المتدربين بعناية بناءً على معايير تم وضعها من خلال اللجنة الفنية العليا للحوكمة الإكلينيكية، ليكونوا عوامل تغيير فى منشآتهم لتطبيق ومتابعة وتقييم أطر الحوكمة الإكلينيكية، وذلك ضمن خطوات الإصلاح المتخذة فى النظام الصحى المصرى؛ لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، وذلك لضمان تقديم رعاية صحية آمنة طبقا للمعايير الدولية، فيما يحصل المتدربين على شهادات معتمدة كمدربين معتمدين للحوكمة الإكلينيكية من منظمة العالمية والهيئة العامة للرعاية الصحية.

ويأتى البرنامج فى إطار الخطوات الجادة التى تتخذها الهيئة العامة للرعاية الصحية نحو التطبيق الفعلى لمحاور وأطر الحوكمة الإكلينيكية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة، وذلك تأكيدًا على التزام الهيئة بإعلان الأقصر لتطبيق الحوكمة الإكلينيكية بمنظومة التأمين الصحى الشامل؛ والذى يضمن تقديم الخدمات الصحية الآمنة بجودة عالية ووفقً للمعايير الدولية فيما يتماشى مع رؤية الهيئة والتزامها.

ونوه إلى أن هدف البرنامج التدريبى هو تعزيز مهارات المشاركين كمدربين للمدربين وذلك من خلال جلسات تفاعلية وأنشطة ومناقشات جماعية، كما تم تدريب المتدربين على استخدام أحدث الطرق فى تخطيط وتنفيذ وتقييم الدورات التدريبية والفعاليات التعليمية، بينما تم التركيز على تدريب المشاركين على مهارات العرض والاتصال الفعالة.

وأوضح الدكتور مجدى بكر، مستشار رئيس هيئة الرعاية الصحية للشؤون الفنية ورئيس اللجنة الفنية العليا للحوكمة الإكلينيكية، بأن هذا البرنامج التدريبى، يُعد أقوى البرامج التدريبية التى تم تنفيذها على مدار سنوات طويلة وهو أول برنامج تدريبى لإعداد نخبة من المدربين قادرة على تطبيق ومتابعة وتقييم الحوكمة الإكلينيكية وكذلك لإعدادهم وتجهيزهم ليكونوا قادرين على تدريب مقدمى الخدمات الصحية فى منشآتهم، مثمنًا دور منظمة الصحة العالمية وجهودها لإنجاح هذا البرنامج التدريبى، موجهًا الشكر لمنظمة الصحة العالمية على دعمها المستمر للحوكمة الإكلينيكية

ومن جانبها، أكدت الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر، على الدعم الكامل لمنظمة الصحة العالمية للحوكمة الإكلينيكية بالهيئة العامة للرعاية الصحية، وأثنت على تجربة هيئة الرعاية الصحية والجهد المبذول منذ البدء فى تطبيق منظومة الحوكمة الإكلينيكية فى مارس 2021، مرورًا بإعلان الأقصر لتطبيق الحوكمة الإكلينيكية بمنظومة التأمين الصحى الشامل مارس 2022 حتى مارس 2023، مع انتهاء فعاليات أول مجموعة من تدريب المدربين (TOT).

وأشارت إلى النتائج المرجوة والمسؤولية المُلقاة على عاتق المتدربين لإحداث التغيير فى منشآتهم الصحية، وأوصت بإضافة محور الاهتمام بمقدمى الخدمة الصحية لمحاور الحوكمة الإكلينيكية، وتدريس محاور الحوكمة الإكلينيكية بالمعاهد والكليات التى تؤهل مقدمى الخدمات الصحية