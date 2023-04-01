قناة الناس.. احذر أداة الشيطان للسيطرة على عقل الإنسان

جدة - نرمين السيد - وقال إن "الغضب" أداة من أدوات الشيطان، يستخدمها للسطرة عليه، حتى يقنط من رحمة الله، وينفر من العبادة.

وأوضح أن الإنسان بحاجة أن يفهم معنى الابتلاء، ولماذا يبتلى حتى يسد الباب أمام الشيطان، فالله قد يبتليك حتى تتعلم، أو أن تعود إليه بدلا من أن تكون عاصيا، وأن تعبده أكثر.