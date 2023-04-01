وزير خارجية سوريا يزور القاهرة للمرة الأولى منذ 14 سنة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 1 أبريل 2023 11:27 صباحاً - يستقبل وزير الخارجية المصري سامح شكري نظيره السوري فيصل المقداد بالقاهرة، اليوم السبت، حيث تتناول المباحثات سبل دعم التعاون المشترك، وتطورات الأوضاع في سوريا، بجانب القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقال مراسلنا إنه سيكون هناك اتجاه للحديث عن العلاقات الثنائية بين الطرفين، لا سيما أنها الزيارة الرسمية الأولى لوزير خارجية سوريا إلى القاهرة منذ عام 2009.

وأوضح، أن مصر تتطلع لتوطيد تلك الزيارات في الفترة المقبلة، وبحسب مصادر فإن هناك زيارات متبادلة بين نواب ومساعدين لوزير الخارجية المصري والسوري تتعلق بمناقشة العلاقات بين البلدين بشكل أوسع.

وكان وزير الخارجية المصري قد زار سوريا مؤخرا، للإعراب عن التضامن والدعم المصري لسوريا عقب الزلزال الأخير.

وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين السورية في تصريح لوكالة (سانا): “سيتم خلال الزيارة التي تتم بناء على دعوة من وزير الخارجية في جمهورية مصر العربية سامح شكري، إجراء مباحثات تتعلق بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، ومناقشة آخر التطورات في المنطقة والعالم”.

كما كان السيسي أجرى اتصال هو الأول مع نظيره السوري، بعد أيام من وقوع الزلزال وعرض مساعدة مصر في جهود الإغاثة والإنقاذ.