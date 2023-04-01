قناة الناس.. رمضان عبد المعز: عفوك عن الآخرين فيه اقتداء بالرسول (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال حديثه فى برنامج "لعلهم يفقهون" المعروض عبر قناة الناس، أن العفو من أخلاق المؤمن التى يجب أن يتحلى بها، وينبغى أن تظهر خلال شهر رمضان بشكل أكثر.
وأكد أنننا يجب أن نعفو عن الآخرين إكرامًا لله، ومحبة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذى كان إمام العافين عن الناس.
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